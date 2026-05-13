Постановление об этом подписал глава регионального кабмина Михаил Пантелеев.

Согласно тексту документа, в 2026 году дополнительную меру соцподдержки в виде денежной выплаты раз в полгода будут получать отдельные категории сотрудников правоохранительных органов и учреждений уголовно-исполнительной системы.

В частности, выплата будет начислена помощникам участковых уполномоченных полиции, сотрудникам патрульной службы, вневедомственной охраны, полицейским кинологам, сотрудникам конвойных подразделений, дежурных частей, подразделений по вопросам миграции.

Кроме того, действие постановления распространяется на отдельных сотрудников Управления ФСИН России по Тульской области. Сумма полугодовой выплаты – 60 тысяч рублей.