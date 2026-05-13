На ул. Новомосковской в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» проведены работы по фрезерованию, уложен выравнивающий слой асфальта. Рабочие приступили к установке бордюров и устройству основания щебнем на тротуаре. Ведется работа по подъему колодцев. Протяженность ремонтируемого участка составляет более километра.

Продолжаются работы на ул. Галкина. На локальных участках уложен выравнивающий слой асфальта. Общий объем выполненных работ составляет около 40%. На улицах полностью обновят асфальтовое покрытие, обустроят тротуары, остановочные площадки, заменят остановочные павильоны, установят дорожные знаки и нанесут разметку.

В этом году в Туле по нацпроекту отремонтируют четыре участка дорог общей длиной более 5 км. Это улицы Новомосковская, Ф. Смирнова и Галкина, а также Красноармейский проспект. Стоимость работ – свыше 720 млн рублей.