В Туле областной суд рассмотрел апелляцию 38-летнего гражданина Казахстана Игоря Н., проживавшего в Алексине. В декабре 2024 года мужчина пытался поджечь соседскую квартиру, в которой находилось четыре человека.

По информации Myslo, конфликт произошел в одном из общежитий микрорайона Соцгород. 1 декабря нетрезвый Игорь Н. находился на кухне вместе с соседями. Подвыпивший мужчина заметил, что в помещении вновь сломана дверь, которую он не так давно ремонтировал.

По какой-то причине Игорь решил, что дверь сломала одна из соседок. Без лишних разговоров мужчина сначала швырнул ей в голову кружку, а потом ударил ногой. Потерпевшая, получившая рассечение, отправилась в свою комнату — пожаловаться мужу. Тот пришел поговорить с Игорем, но тот предпочел сбежать, выкрикивая, что сожжет всю его семью.

Пока потерпевшая уехала в больницу, чтобы получить там помощь, Игорь сходил на заправку и купил канистру бензина. Дождался, пока соседи вернутся домой, облил дверь их комнаты, в которой находились потерпевшая, её муж и двое детей, бензином и поджег. Затем убежал, выкинув канистру с воспламенившимся горлышком в коридоре, от чего началось дальнейшее возгорание помещения. Однако благодаря бдительности жильцов пожар быстро потушили.

Приговором суда Игорю Н. было назначено наказание в виде 9 лет 3 месяцев колонии строгого режима.

В апелляции гражданин Казахстана просил отменить приговор, ссылаясь на то, что не имел умысла на убийство соседей. Мол, просто хотел припугнуть их.

Апелляционный суд не внял аргументам мужчины и оставил решение суда в силе. Ближайшие 9 лет и 3 месяца мужчина проведет за решеткой.