СОЭЗ является ведущим российским производителем горно-шахтного оборудования. Предприятие специализируется на выпуске нестандартной техники для проходки шахтных стволов и метростроения. Здесь трудится порядка 250 человек. Сегодня завод изготавливает оборудование, в том числе для нужд оборонно-промышленного комплекса.

Дмитрий Миляев отметил:

«Скуратовский опытно-экспериментальный завод — уникальное предприятие. Компания активно развивается, формирует планы по дальнейшему расширению производства. Совместно с Тульским государственным университетом ведется работа по подготовке молодых кадров. Все те производственные задачи, которые стоят перед предприятием, выполняются своевременно».

В рамках визита состоялась церемония подписания соглашения между правительством Тульской области и ООО «Скуратовский опытно-экспериментальный завод».

Документ направлен на улучшение демографической ситуации в регионе и предусматривает выплаты сотрудникам при рождении детей: 500 тысяч рублей — за первого ребенка, 750 тысяч рублей — за второго и 1 миллион рублей — за третьего и последующих.

С 1 января в соответствии с федеральным законом эти выплаты не облагаются налогом.

К программе уже присоединилось более 50 предприятий области, включая организации химической, пищевой, перерабатывающей промышленности, оборонно-промышленного комплекса, строительной отрасли, сельхозпроизводителей, малый бизнес, ресурсоснабжающие и жилищно-коммунальные организации.

«Подписанное соглашение о расширении корпоративной поддержки рождаемости систематизирует нашу общую работу. Решить вопрос повышения демографии в регионе возможно только общими усилиями государства, бизнеса и общества», — подчеркнул Дмитрий Миляев.