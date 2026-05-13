Фото правительства Тульской области.

В Туле состоялся ледовый товарищеский поединок, приуроченный к 81-й годовщине Великой Победы. Ледовый дворец объединил игроков и болельщиков, чтобы почтить память героев и показать силу спортивного духа.

С приветственным словом от имени губернатора Дмитрия Миляева к участникам и зрителям обратился его первый заместитель — председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев.

«Тула во все времена была, остается и будет надежным щитом России. Сегодня на лед выходят люди, для которых слово „оборона“ не абстракция, а каждодневный труд. Вы — не только щит, но и прочный тыл. Оборонные предприятия и трудовые коллективы изо дня в день помогают нашим бойцам на передовой приближать долгожданную победу. Команда „СПЛАВ“ представляет одно из ведущих оборонных предприятий страны. Я желаю хоккеистам красивой и честной игры. Пусть на этой арене царит дух товарищества и уважение к нашей великой истории!» — подчеркнул Михаил Пантелеев.

«Спорт, как и труд на оборонном предприятии, закаляет важнейшие качества: единство, дисциплину, волю к победе и умение работать в команде. Именно эти черты были свойственны нашим ветеранам, и именно они сегодня помогают нашим воинам выполнять боевые задачи. Пусть нынешний матч станет символом связи поколений и данью уважения героям прошлого и настоящего. Желаю командам честной борьбы, ярких моментов на льду и радости от игры. Пусть победит сильнейший, но главная победа пусть будет общей — в память о подвиге нашего народа!» — отметил руководитель НПО «СПЛАВ».

На лед вышли две команды: ХК «Тульский Токарев» (сборная представителей правительства Тульской области и органов власти) и ХК «СПЛАВ» — символ оборонного потенциала региона. Итог встречи — 3:2 в пользу клуба «Тульский Токарев».

Такие мероприятия помогают вовлекать граждан в занятия спортом, что остается одной из ключевых задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».