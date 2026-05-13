При поддержке правительства региональный филиал фонда «Защитники Отечества» организовал для них второй заезд.

Центр специализируется на комплексном оздоровлении: здесь оказывают психологическую помощь, проводят социокультурную и физическую реабилитацию, в том числе для участников СВО с ограниченными возможностями здоровья.

Программа не ограничивается медицинскими процедурами — ветераны и члены их семей занимались в спортзале и на адаптированной уличной площадке, посещали творческую мастерскую и даже пробовали учиться игре на музыкальных инструментах. Отдельное внимание уделялось обучению техникам релаксации для коррекции психоэмоционального состояния.

Ключевая часть реабилитации — духовная поддержка. Для гостей центра проводили беседы со священнослужителями, организовывали совместные службы и паломнические поездки по святым местам.

Ветеран СВО из Щекинского района Олег Глебов поделился впечатлениями:

«Спасибо фонду и социальному координатору за приглашение. Места здесь красивые, святые, люди — дружелюбные. Мы молились, общались с духовными наставниками, занимались спортом, играли в настольные игры и проходили оздоровительные процедуры. За это время удалось по-настоящему набраться сил».

Добавим, что духовная реабилитация — одно из приоритетных направлений работы фонда. Во взаимодействии с Тульской и Белевской епархиями для ветеранов и их семей на постоянной основе организуются паломничества, беседы с батюшками и даже занятия в православном хоре на базе фонда.