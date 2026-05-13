В соревнованиях принимают участие порядка 100 юных спортсменок от 12 до 15 лет.

В оружейной столице состоялось открытие первенства Центрального федерального округа по спортивной гимнастике. Гостей и участников мероприятия приветствовал глава регионального Минспорта Михаил Трунов:

«Развитие молодежного спорта — это безусловный приоритет для нашего региона. Проведение статусных соревнований в Тульской области стало возможным благодаря личной поддержке губернатора Дмитрия Миляева. Для вас это не просто борьба за медали, но и шанс попасть на Первенство России, заявить о себе на федеральном уровне и войти в элиту отечественной гимнастики. Желаю вам уверенности, безупречного исполнения программ и заслуженных побед!», – сказал Михаил Трунов.

Помимо тулячек, за медали в многоборье, опорном прыжке, разновысоких брусьях, бревне и вольных упражнениях будут бороться гимнастки из Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Ярославской областей.

Спортсменки, показавшие лучший результат, представят свои регионы на Первенстве России. Подобные соревнования популяризируют спорт, что является одной из приоритетных задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».