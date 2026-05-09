— Дорогие ветераны, солдаты, офицеры. Уважаемые жители Тульской области! Поздравляю вас с 81-й годовщиной великой Победы, с главным праздником нашей необъятной Родины, праздником героизма и мужества, единства и сплочённости, патриотизма и безмерной любви к Отечеству.

Трудно выразить словами чувства, которые переполняют нас в этот знаменательный день. Это огромная гордость за свою страну и её народ, глубокая благодарность ветеранам. Мы склоняем головы перед теми, кто в страшные годы день за днём приближал час Победы: перед солдатами и офицерами, перед тружениками тыла, перед теми, кто был лишен детства.

Это Победа навсегда вписана в историю человечества, как величайший подвиг советского солдата, подвиг, изменивший судьбу мира. Миллионы жизни, искалеченные судьбы, разрушенные города — вот цена, которую заплатил наш народ за Победу. Ни один другой народ не испытал столько горя, боли и потерь. Народ-победитель выстоял, преодолел все тяготы и ужасы войны, освободил родную землю, освободил всю Европу, разбил и уничтожил врага в его логове.

Огромный вклад в победу внесли наши земляки — жители Тульской области. Этот год для всех нас особенный — мы отметим 85-ю годовщину Тульской оборонительной операции, пятидесятилетие присвоения Туле почётного звания «Город-герой».

Отвага мужества и стойкость всегда отличали туляков. Они всегда стояли на страже Отечества. Мы свято храним память о героях тех дней, передаем историческую правду из поколения в поколение. Тула была, есть и будет щитом и арсеналом России. Ничто нас не свернёт с этого пути.

История имеет свойство повторяться. Вот и сегодня, как десятки лет назад, наш народ снова вынужден встать на защиту Отечества. Снова наши защитники проявляют самоотверженность, героизм. Снова плечом к плечу в одном строю шаг за шагом приближают победу. Снова тыл в едином порыве делает всё, чтобы помочь нашим героям.

К сожалению, цена победы всегда высока. Мы с глубокой скорбью вспоминаем наших Воинов, отдавших жизни на полях сражений. Их подвиг поистине бессмертен. Вечная память всем, кто пал на полях Великой Отечественной.