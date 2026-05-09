Свое поздравление глава региона опубликовал в своем канале в мессенджере Max.

— Дорогие земляки! Сегодня мы отмечаем священный праздник — День Великой Победы!

Это не просто дата в календаре, это символ несгибаемой воли и мужества нашего народа. Наши деды и прадеды проявили невероятную стойкость и отвагу, защищая родную землю. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах.

В единстве нашего народа, в бережном хранении памяти о прошлом, в уважении к своим корням — сила и будущее нашей великой страны.

Праздник Победы — торжество единства народов России! Низкий поклон и безмерная благодарность нашим ветеранам и труженикам тыла. Всем, кто сражался на фронте и ковал победу в тылу, кто выстоял в те суровые годы, спасая мир от коричневой чумы. Вечная память павшим героям, отдавшим жизни за свободу и независимость нашей Родины. Их несгибаемая воля, верность долгу и любовь к Отечеству стали нравственным ориентиром для новых поколений защитников.

Слава народу-победителю! Слава нашим героям! С Днём Великой Победы!