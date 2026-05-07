С 10 мая в усадьбе Ясная Поляна открывается сезон велосипедных прогулок по любимым местам Льва Толстого. Уникальная экскурсия приглашает отправиться в путешествие длиной в 10 километров по тропам, которые знал и любил великий писатель.

Сам Лев Николаевич освоил езду на велосипеде в зрелом возрасте — в 67 лет. Это увлечение классика русской литературы стало источником вдохновения для создания регулярных велоэкскурсий в музее-заповеднике.

Путешествуя на велосипеде, туристы узнают, как выглядели знаменитые места Ясной Поляны времён Толстого: любимая скамейка, Калинов луг и другие достопримечательности. Гид расскажет о фрагментах из произведений писателя, его дневников и писем, где упоминаются эти места.

Начало — 10.30. Велоэкскурсии проходят: по субботам и воскресеньям, в праздничные дни.

Для организованных групп от четырех человек доступны индивидуальные маршруты в будние дни (1600).

Старт и финиш путешествия расположен у здания гостиницы на территории гостиничного комплекса «Ясная Поляна» (администрация музея). Экскурсии будут проводить только в хорошую погоду.