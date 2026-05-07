В преддверии Дня Победы глава администрации МО Киреевский район Владислав Галкин встретился с Булановой Зинаидой Ивановной и Селяниной Зинаидой Васильевной.
Обе женщины относятся к категории несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.
Их жизненный путь — это пример настоящей силы и стойкости: пережив тяжёлые испытания, они сохранили мужество, доброту и веру в жизнь.
К поздравлениям с наступающим Днем Победы присоединились: заместитель главы администрации И. А. Величко, руководитель центра «Герой 71» города Киреевск А. В. Акимов и учащиеся киреевских школ.
Владислав Галкин искренне поблагодарил женщин за силу духа и мужество и поздравил с наступающим праздником.