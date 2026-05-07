Фото минсельхоза Тульской области.

С приходом тепла жители региона чаще посещают дачи и лесные массивы. Одновременно возрастает риск столкнуться с местными змеями, которые выходят на охоту за мышами и крысами, рассказали в министерстве сельского хозяйства Тульской области.

В Тульской области встречаются три вида змей:

Уж — безвредный.

Медянка — неядовитая.

Гадюка — единственная ядовитая змея.

Гадюки не агрессивны, сами избегают контактов с человеком и занесены в Красную книгу Тульской области. Чтобы снизить вероятность появления гадюк рядом с домом, соблюдайте простые правила:

Регулярно избавляйтесь от грызунов.

Удаляйте с участка строительный мусор, битый кирпич, шифер и ветви — именно там змеи устраивают гнезда.

Специалисты подчеркивают, что убивать змей не стоит. Они играют важную экологическую роль, уничтожая грызунов, которые разносят опасные инфекции, такие как бешенство и туляремия.