С приходом тепла жители региона чаще посещают дачи и лесные массивы. Одновременно возрастает риск столкнуться с местными змеями, которые выходят на охоту за мышами и крысами, рассказали в министерстве сельского хозяйства Тульской области.
В Тульской области встречаются три вида змей:
- Уж — безвредный.
- Медянка — неядовитая.
- Гадюка — единственная ядовитая змея.
Гадюки не агрессивны, сами избегают контактов с человеком и занесены в Красную книгу Тульской области. Чтобы снизить вероятность появления гадюк рядом с домом, соблюдайте простые правила:
- Регулярно избавляйтесь от грызунов.
- Удаляйте с участка строительный мусор, битый кирпич, шифер и ветви — именно там змеи устраивают гнезда.
Специалисты подчеркивают, что убивать змей не стоит. Они играют важную экологическую роль, уничтожая грызунов, которые разносят опасные инфекции, такие как бешенство и туляремия.