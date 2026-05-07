Он обсудил этот вопрос с уполномоченным по правам ребёнка Наталией Зыковой.

Глава региона отметил, что счастливое детство возможно только совместными усилиями власти, общества и родителей. В приоритете – сохранение семьи и укрепление традиционных ценностей. По итогам встречи Дмитрий Миляев поручил:

организовать на базе Корпоративного университета обучение для школьных педагогов и специалистов социальных учреждений по профилактике буллинга,

создать в школах «Клубы друзей» для поддержки детей, столкнувшихся с негативным отношением со стороны сверстников,

организовать реабилитационные туры для семей, где родители приняли решение отказаться от пагубных привычек и самостоятельно воспитывать своих детей.

«Благодарю Наталию Зыкову за системную работу по защите прав и интересов детей, а также за эффективное взаимодействие с правительством в формировании региональной политики в сфере детства», – сказал губернатор.