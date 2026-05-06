Символ воинской доблести будут раздавать с 6 по 8 мая.

В Туле в преддверии празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стартовала акция «Георгиевская ленточка — каждому пассажиру».

Сотрудники регионального минтранса совместно с волонтерами вручают жителям ленточки.

В этом году для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла организован комплекс мероприятий.

С 9 по 11 мая проезд во всем общественном транспорте для них будет бесплатным. Кроме того, действует отдельная мера поддержки — возможность бесплатно вызвать такси, обратившись в Комплексный центр социального обслуживания населения.

Присоединиться к акции и взять ленту могут все желающие у входа в молодежный центр «Родина» на пр. Ленина, 20 с 12.00 до 14.00 и на пл. Победы с 16.00 до 18.00.