Фото Дмитрия Дзюбина.

В МЧС России напомнили туристам о важном правиле безопасности: перед походом, сплавом или экспедицией стоит заранее зарегистрировать свой маршрут.

Это поможет спасателям быстрее сориентироваться в случае ЧП и сократить время поиска.

Зарегистрировать маршрут можно, подав заявку онлайн на официальном сайте МЧС России или через страницы региональных подразделений. Также доступен вариант с отправкой заказного письма с уведомлением или личное обращение в ближайшее подразделение МЧС по месту старта маршрута.

По окончании похода, сплава или экспедиции спасатели просят сообщить о возвращении.