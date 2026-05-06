В связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, администрация Тулы напоминает о временном запрете на торговлю алкогольными напитками.

Праздничные мероприятия пройдут:

на площади Победы — с 12.00 до 18.00;

на площади Ленина и Казанской набережной — с 10.00 до 22.00.

В соответствии с областным Законом № 727-ЗТО на территории Тульской области запрещена розничная торговля алкогольной продукцией в зонах массового скопления людей.

Запрет распространяется на расстояние до 1000 метров от входов на места проведения мероприятий: за три часа до начала, во время проведения и в течение трех часов после завершения.