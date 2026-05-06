16 мая пространство музея будет открыто до ночи и предложит посетителям специальную программу — от мастер-классов до иммерсивного ночного маршрута.

В субботу, 16 мая, Музей станка в кластере Октава присоединится к ежегодной акции «Ночь музеев». С 18.00 до 20.00 для посетителей будет действовать специальное предложение — комбо «Тульский цех». Это возможность за один визит совместить участие в мастер-классе и мультимедийную экскурсию «Тула — мастерская России».

Для детей будут предложены два мастер-класса: создание брелка-обвеса в русском стиле и знакомство с техникой гравюры, после которого участники создадут собственный оттиск.

В 20.00 состоится лекция «Искусство звука. Проявление скрытого» от художника и музыканта Константина Рослякова. Он расскажет о звуке как художественном материале, поделится опытом участия в мастерских Музея современного искусства «Гараж» и других резиденциях, а также представит фрагменты своих звуковых инсталляций.

Завершит вечер иммерсивная ночная прогулка по музею, которая начнётся в 21.30. В этот вечер пространство трансформируется: звук, свет и индустриальные шумы станут частью общего маршрута и переживания.

Гости начнут с медиации в зале, а затем отправятся на мультимедийную экскурсию «История промышленности», где прозвучат голоса заводчан, дневники и воспоминания, озвученные российскими актёрами. Это возможность увидеть музей по-новому.

Вход свободный, по предварительной регистрации.

Программа: