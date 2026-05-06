Тульский филиал МСК-НТ обратился к жителям региона с напоминанием: платить за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов нужно вовремя. Сумма начисляется исходя из числа зарегистрированных жильцов, а если их нет — по количеству собственников квартиры.

Если платежи игнорировать, сначала должнику направят уведомление о задолженности. В случае дальнейшей неуплаты вопрос решается через суд: взыскивается не только основной долг, но и дополнительные расходы — госпошлина и исполнительский сбор. Кроме того, на долг начисляются пени, а судебные приставы могут арестовать имущество или ограничить выезд за границу.

Только за последний месяц в Суворовском районе было вынесено 53 судебных приказа на сумму свыше 1,5 млн рублей.

Оплатить услугу можно разными способами — через банковские приложения, по QR-коду, а также в отделениях банков и расчетных центрах, включая АО «ОЕИРЦ». По вопросам начислений жители могут обратиться к специалистам регионального оператора по ссылке.