Схема обмана под названием «переезд чата» продолжает набирать обороты, и теперь злоумышленники нацелились на самые уязвимые группы — чаты, где родственники ищут пропавших или не выходящих на связь участников СВО.

В таких сообществах появляется сообщение о якобы «переносе» или «переезде» чата из-за блокировок или технических сбоев. Ссылка, прикреплённая к посту, ведёт не в новый чат, а в специальный бот.

Там под предлогом «подтверждения участия» или «проверки» у пользователя запрашивают номер телефона и код из СМС. Как только человек вводит данные, мошенники получают полный контроль над его аккаунтом.

Злоумышленники могут рассылать спам и мошеннические сообщения от имени жертвы. В чатах поиска часто публикуют фотографии, личные данные, детали службы и перемещений, которые могут быть использованы против участников СВО и их семей.

Мошенники мониторят эти чаты, чтобы выбирать людей в подавленном состоянии, а затем пишут им в личные сообщения с предложениями «помощи», «ускорения выплат» или «проверки статуса».

Будьте бдительны: никогда не переходите по сомнительным ссылкам и не вводите коды из СМС на сторонних ресурсах.