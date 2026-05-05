В Туле 43-летний Степан Б. признан виновным в мошенничестве при получении выплат.

Судом установлено, что в 2022 году обвиняемый договорился с врачебной комиссией и на медико-социальной экспертизе у него «обнаружили» инвалидность. Мужчина благодаря этому оформил группу и в течение двух лет получал соцвыплаты. Ущерб от его действий составил 267 292 рубля.

Приговором суда Степану Б. назначено наказание в виде штрафа в 150 000 рублей. Отметим, что в ходе судебного процесса мужчина признал вину и полностью возместил нанесенный ущерб.