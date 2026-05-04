К несчастью, ко Дню Победы в регион снова нагрянет арктический циклон.

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области впервые в этом году среднесуточная температура превысила 15 градусов тепла. По словам синоптиков, такая погода продержится несколько дней — это признак кратковременного наступления метеорологического лета в регионе.

Ко Дню Победы теплая аномалия начнет сокращаться. Уже во второй декаде мая ожидается резкое похолодание: температура будет почти на 4 градуса ниже нормы из-за арктического вторжения.

Однако холода не задержатся: постепенно воздух начнет прогреваться, и к концу месяца температурный режим станет на 3–4 градуса выше многолетних значений. По предварительным прогнозам, в начале календарного лета потепление только усилится.