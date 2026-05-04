В Тульской области активно работает бесплатный цифровой сервис — чат «Здоровье» в мессенджере МАХ, рассказали в региональном минздраве. 

В нем можно быстро получить компетентный ответ от представителя медорганизации по самым важным вопросам:

  • запись к врачу;
  • вызов специалиста на дом;
  • получение льготных лекарств;
  • оформление направлений на консультации и обследования.

Обратиться за помощью можно ежедневно с 8.00 до 20.00, с понедельника по субботу. Ответ поступит в течение двух часов. 

Кроме чата, для жителей доступны и другие цифровые сервисы:

  • горячая линия минздрава: 8 800 444-40-03 (круглосуточно);
  • виджет «Моё здоровье» на сайте минздрава и портале «Доктор71».