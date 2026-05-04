В Тульской области активно работает бесплатный цифровой сервис — чат «Здоровье» в мессенджере МАХ, рассказали в региональном минздраве.
В нем можно быстро получить компетентный ответ от представителя медорганизации по самым важным вопросам:
- запись к врачу;
- вызов специалиста на дом;
- получение льготных лекарств;
- оформление направлений на консультации и обследования.
Обратиться за помощью можно ежедневно с 8.00 до 20.00, с понедельника по субботу. Ответ поступит в течение двух часов.
Кроме чата, для жителей доступны и другие цифровые сервисы:
- горячая линия минздрава: 8 800 444-40-03 (круглосуточно);
- виджет «Моё здоровье» на сайте минздрава и портале «Доктор71».