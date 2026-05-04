В минсельхозе Тульской области напомнили: весной в лесах появляются детёныши косуль, лосей и других животных, и часто находятся люди, которые решают «помочь» якобы брошенным малышам. Однако такое вмешательство чаще всего приводит к гибели животных.

С конца апреля по июнь у лесных обитателей появляется потомство. В первые дни жизни малыши очень слабы, почти не двигаются и прячутся в траве. Мать специально держится поодаль, чтобы не привлекать хищников. Это абсолютно нормальное поведение — детёныш не брошен.

Если забрать малыша, он лишается естественного питания. Попытки выкормить его коровьим молоком приводят к гибели: такое молоко не усваивается организмом диких животных. Даже если вернуть детёныша обратно, мать может его уже не принять.

Ни в коем случае не подходите к лесному малышу, не пытайтесь его погладить или унести. Лучшая помощь — просто обойти это место стороной и не тревожить животных.

«Изъятие диких животных из среды обитания строго наказывается по закону. За это предусмотрена административная и даже уголовная ответственность», — отметили в ведомстве.