В Центральной России по долгосрочному прогнозу май будет теплее нормы на 0,5-1 градус. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Первая декада месяца прогнозируется довольно теплой и сухой, а под ее конец начнется сезон гроз с короткими ливнями и грибными дождями.

Вторая десятидневка ожидается прохладная и дождливая, осадков выпадет в 1,5-2 раза больше нормы. В регион прорвется арктический воздух, это совпадет с периодом цветения черемухи — нагрянут традиционные «черемуховые» холода.

Третья декада мая прогнозируется в рамках нормы. Месяц передаст теплую эстафету июню, который обещает быть на два градуса выше нормы.