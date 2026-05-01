у кого вырастут пенсии

У пенсионеров, отметивших 80 лет, увеличится размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в два раза - с 9,5 тысячи рублей до 19,1 тысячи рублей. Это касается и тех, кому в апреле 2026 года впервые присвоили I группу инвалидности. С 1 мая их фиксированная выплата тоже удвоится.

Также в мае изменятся пенсии у летчиков и шахтеров. Бывшие члены летных экипажей гражданской авиации, вышедшие на пенсию, имеют право на дополнительную ежемесячную выплату за вредность. Перерасчет коснется тех, кто:

отработал в летном составе не менее 25 лет (мужчины) или 20 лет (женщины);

уволился с летной работы по состоянию здоровья - в этом случае минимальный стаж снижается до 20 и 15 лет соответственно.

Аналогичная доплата положена бывшим шахтерам и горнякам. Условия: общий стаж на угольных разрезах или в шахтах - не менее 25 лет. А для отдельных профессий, например горноспасателей и проходчиков, - не менее 20 лет. Размер доплаты зависит от среднемесячного заработка, стажа и отчислений. В среднем прибавка составляет от 2 до 8 тысяч рублей в месяц. Такие перерасчеты проводятся каждый квартал.

качество и эффективность БАДов

Правительство РФ утвердило критерии качества и эффективности биологически активных добавок (БАД) к пище. К критериям качества относятся наличие у изготовителя:

действующего свидетельства о государственной регистрации добавки;

маркировки;

соответствие БАД показателям безопасности и составу, подтвержденное аккредитованной российской испытательной лабораторией.

Необходимо подтверждение эффективности БАД, к примеру, в опубликованных исследованиях на основе научных источников.

маркировка радиоэлектроники обязательна

В России с 1 мая стала обязательной маркировка радиоэлектроники. Коды маркировки появятся в том числе на смартфонах, планшетах, ноутбуках, светотехнике, розетках и печатных платах. Код сможет получить только легальная продукция с разрешительной документацией под электронную подпись гендиректора компании.

Обязательная маркировка позволит снизить объем нелегальной радиоэлектронной продукции, а компаниям даст новые возможности для роста в условиях прозрачности рынка, поможет изучить каналы продаж и оптимизировать их.

появится рейтинг автошкол

28 мая вступят в силу поправки в закон о безопасности транспортных средств, а также правила создания такого рейтинга, утвержденные постановлением правительства.

На сайте Госавтоинспекции можно будет посмотреть успешность той или иной учебной организации. Узнать, сколько человек, сколько водителей сдают экзамен в ГИБДД с первого раза. Сколько бывших учеников этой организации становятся виновниками ДТП в течение двух лет после получения прав. Для самих автошкол появится стимул улучшить качество обучения.