1 мая ремесленный двор «Добродей» приглашает туляков на праздник «Мир. Труд. Добродей». «Трудовая эстафета» предложит детям и взрослым посоревноваться в забивании гвоздей и распилке, а также поучаствовать в необычном флешмобе.

В Кустарном антимузее можно будет расписать филимоновскую игрушку и забавных гусят. В Тульской кузне пройдут мастер-классы по ковке и чеканке монеты, мастер-шоу по гравировке. Кроме того, в этот день можно будет узнать горячие тайны жарового самовара, научиться его растапливать.

Потешная слобода увлечет гостей традиционными деревянными играми, которые помогут проверить ловкость, меткость, сообразительность и просто весело провести время в кругу семьи и друзей.

Праздник продлится с 12.00 до 16.00. 0+

Адрес: Тула, ул. 9 Мая, 1-а, б.