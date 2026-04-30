«День победы для всех нас священная дата — символ мужества, стойкости, беззаветной любви к нашей Родине и единства многонационального народа. Наш долг — хранить память о подвиге предков и передавать ее внукам и правнукам. В предстоящие праздничные дни мы должны обеспечить высокий уровень проведения мероприятий», — сказал Дмитрий Миляев.

Гражданская инициатива «Бессмертный полк» в Тульской области ведет активную работу с сентября 2012 года. И почти за 14 лет своего существования по-настоящему народный «Бессмертный полк» стал автором многих инициатив, которые распространились по субъектам России и за ее пределы.

Так, в рамках инициативы в Тульской области в шестой раз был проведен конкурс эссе «У них в судьбе была война…». Победителями и призерами конкурса стали 45 школьников и студентов, дипломы которым будут торжественно вручены парламентариями.

«Стоит отметить вовлеченность участников в две новые номинации 2026 года: „Оружейная столица России“, которая приурочена к 15-летию официального празднования Дня оружейника, и „Воинская доблесть Тульской области“, которая посвящена 85-летию Тульской оборонительной операции», — рассказала координатор гражданской инициативы «Бессмертный полк» в Туле и области Елена Гребнева.

Окна домов и учреждений образования, культуры, спорта, молодежной политики уже украшены символами Великой Победы и портретами родных Ветеранов.

Фотопанорамы Победы, сделанные в каждой школе по образцу монумента «Бессмертный полк Тула» и сотканные из портретов родных ветеранов учащихся и педагогов, с 2021 года являются центральными местами памяти и славы в учреждениях образования.

Линейки Победы, проведенные впервые в 2023 году, стали традиционными не только в Тульской области, но и по всей стране. Они пройдут с 4 по 8 мая в каждом детском саду, колледже и школе. В этом году присоединяются ВУЗы. Завершатся «Линейки Победы» тульским гимном «Бессмертный полк», созданным в 2014 году, и «Разговорами о важном», посвященными подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Для участников Великой Отечественной войны с 2020 года ведомственные оркестры, суворовцы, кадеты, юнармейцы и лучшие творческие коллективы проводят торжественные и одновременно трогательные «Парады у дома ветерана». В этом году акция пройдет в 11 районах области.

9 Мая во всех общественных пространствах будут звучать победные песни в исполнении наших земляков, а также жителей Московской и Калужской областей, Краснодарского края и студии Тимура Ведерникова. Все они участники полковой акции «45 песен Победы», которая проводится с 2018 года. В праздничном музыкальном банке более 300 песен, а это 15 часов памятной и праздничной музыки.

В День Победы с 2021 года медиа-панели областного центра будут транслировать портреты наших земляков — ветеранов Великой Отечественной войны. А на экране монумента в честь юбилея Обороны Тулы трансляция будет дополнена портретами участников Тульского рабочего полка.

Уже сейчас каждый из нас под хештегом МОЙ #БессмертныйПолк71 может написать историю о своем фронтовике. А на мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы и 9 Мая, носить фотографию родного ветерана возле сердца, продолжив инициативу тульских волонтеров 2016 года и приумножив акцию «Герой в сердце».