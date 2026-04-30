Фото Дмитрия Дзюбина.

Федеральная налоговая служба (ФНС) России будет отслеживать денежные переводы физических лиц, чтобы выявлять случаи получения неподтверждённых доходов. Для этого уже разработаны и будут дорабатываться специальные критерии отбора подозрительных операций, рассказал РИА «Новости» глава ведомства.

Исключения предусмотрены, в частности, для переводов между близкими родственниками. Внимание налоговиков будет направлено на тех, кто, вероятно, получает незадекларированные доходы или ведет предпринимательскую деятельность без регистрации.

Переводы на сумму свыше 2,4 миллиона рублей в год для одного лица могут стать основанием для проверки. По оценкам ФНС, это затронет примерно 3% экономически активного населения.



Сейчас Госдума рассматривает законопроект, который обяжет Центральный банк передавать ФНС данные о переводах через систему быстрых платежей, если у них есть признаки незаконной предпринимательской деятельности.

