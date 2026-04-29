Управление Россельхознадзора по Тульской области проверило работу фермерского хозяйства «Резонанс» в Узловском районе.

Специалисты обнаружили три случая неправильного внесения данных о применении ядохимикатов в федеральную базу. Были выявлены отклонения от допустимых дозировок препаратов, что представляет угрозу для экологии региона.

Согласно действующему законодательству, нарушение порядка применения пестицидов влечет административную ответственность. Хозяйству вынесено предостережение и назначен штраф.