28 апреля ученики тульского ЦО № 20 узнали, как работают квантовые технологии. Занятие провели заместитель министра образования региона Сергей Минаев и начальник отдела разработки Центра информационных технологий Денис Панин.

Десятиклассникам рассказали о принципах работы квантового компьютера, его отличиях от классических систем и задачах, которые он способен решать в разы быстрее современных суперкомпьютеров.

В формате открытого диалога эксперты обсудили с ребятами перспективы ИТ-отрасли, основы информационной безопасности и необходимые цифровые навыки.

«Сегодняшнее занятие посвящено квантовым вычислениям и квантовым компьютерам. Тема урока, на первый взгляд, касается технологий будущего и очень далека от реальной жизни и наших „стандартных“ уроков цифры, где мы рассматриваем кто чем занимается в IT. Айтишник — это не только программист и системный администратор, в цифровом мире изобилие профессий совершенно разных направлений. Сегодняшняя тема — она вдохновляющая, от которой у ребят загорятся глаза. Мы рассказываем, что мир уже находится на пороге внедрения таких технологий, и мы максимально приблизились к тому, чтобы стать участниками этого процесса», — подчеркнул заместитель министра образования Сергей Минаев.

На уроке разобрали возможности квантовых вычислений, языки программирования, ключевые направления развития ИТ и кибербезопасность.

«Сегодня квантовый компьютер — это инструмент для сложных научных вычислений. Но, как и когда-то первые IBM, эта технология будет развиваться и масштабироваться. Вероятно, через 15-20 лет привычные нам устройства станут в тысячи раз мощнее, а задачи, для которых сейчас нужны огромные дата-центры, будут решаться на обычном персональном девайсе. Нынешние школьники станут свидетелями этого технологического прорыва, и, вполне возможно, именно им предстоит создавать квантовые алгоритмы будущего», — отметил Денис Панин.

Проект «Урок цифры» реализуется при участии АНО «Цифровая экономика», Минцифры России и Минпросвещения России в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».