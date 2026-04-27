Уже упали 65 деревьев, пострадали 13 машин и один человек получил травмы.

27 апреля на еженедельном оперативном совещании губернатор Тульской области Дмитрий Миляев потребовал держать ситуацию с последствиями непогоды на особом контроле.

Глава региона поручил главам администраций принять все необходимые меры для оперативного устранения последствий стихии, в частности — падения деревьев и нарушений электроснабжения.

«На контроле тогда все вопросы держите. С энергетиками на связи, главам администраций принять все меры к тому, чтобы последствия устранять, особенно то, что касается падения деревьев, и так далее. Поэтому постарайтесь, коллеги, как можно оперативнее работу организовать в этой части», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

По данным, озвученным на совещании, с 13.00 вчерашнего дня в 14 муниципалитетах области было зафиксировано падение 65 деревьев. Больше всего пострадали Алексин, Заокский, Щекинский, Тула и Дубенский район. В результате инцидентов повреждено 13 транспортных средств, один человек получил травмы.

Также зафиксировано 49 случаев нарушения электроснабжения в 19 муниципалитетах. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Туле, Узловском, Киреевском районах и Донском.

Как доложили губернатору, для ликвидации последствий задействовано более 200 сотрудников компании «Россети» и 124 единицы техники. Установлено два резервных источника питания (РИСЭ) в Плавском и бывшем Ленинском районах.

Глава региона отдельно поручил предупредить жителей о необходимости соблюдать меры предосторожности. Он подчеркнул, что в связи с неблагоприятным прогнозом погоды людям следует проявлять бдительность и не оставлять автомобили под деревьями и рядом с рекламными конструкциями.