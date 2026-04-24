В 2026 году Тульская область получила квоту на выдачу 30 разрешений на временное проживание (РВП) для иностранных граждан и лиц без гражданства.
Решение о том, кто именно получит эти разрешения, принимает специальная комиссия при УМВД России по Тульской области. 14 апреля специалисты рассмотрели первые заявки. Однако ни одно из 4 заявлений не было одобрено.
Чтобы претендовать на получение разрешения, иностранному гражданину необходимо:
- Подать заявку-анкету. Это можно сделать в территориальных подразделениях МВД России на районном уровне.
- Иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
- Ознакомиться с критериями. Перед подачей документов важно изучить правила отбора, установленные Правительством РФ.
- (По желанию) Предоставить документы, подтверждающие сведения, указанные в анкете.