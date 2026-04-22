Тульский Росреестр вынес 88 предостережений за нарушения земельного законодательства

В ведомстве подчёркивают, что главная цель — не наказать, а предотвратить нарушение.

В рамках создания Единого информационного ресурса о земле и недвижимости Росреестр усилил контроль. В Тульской области за первый квартал 2026 года специалисты вынесли 88 предостережений о недопустимости нарушений.

За три месяца сотрудники управления провели 488 контрольных мероприятий в формате дистанционного мониторинга. Общая площадь обследованных земель составила более 22,9 тысячи гектаров.

В ведомстве подчёркивают, что главная цель — не наказать, а предотвратить нарушение.

«При осуществлении государственного контроля проведение профилактических мероприятий является приоритетным», — отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области Виктория Ишутина.

Предостережение — это официальное предупреждение собственнику, которое позволяет исправить ситуацию без штрафов. Именно такой подход ведомство считает наиболее эффективным.



