  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  Тульский Росреестр вынес 88 предостережений за нарушения земельного законодательства
новости
новости
Регистрация

Тульский Росреестр вынес 88 предостережений за нарушения земельного законодательства

В ведомстве подчёркивают, что главная цель — не наказать, а предотвратить нарушение.

Тульский Росреестр вынес 88 предостережений за нарушения земельного законодательства
Фото Алексея Пирязева.

В рамках создания Единого информационного ресурса о земле и недвижимости Росреестр усилил контроль. В Тульской области за первый квартал 2026 года специалисты вынесли 88 предостережений о недопустимости нарушений.

За три месяца сотрудники управления провели 488 контрольных мероприятий в формате дистанционного мониторинга. Общая площадь обследованных земель составила более 22,9 тысячи гектаров.

В ведомстве подчёркивают, что главная цель — не наказать, а предотвратить нарушение.

«При осуществлении государственного контроля проведение профилактических мероприятий является приоритетным», — отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области Виктория Ишутина.

Предостережение — это официальное предупреждение собственнику, которое позволяет исправить ситуацию без штрафов. Именно такой подход ведомство считает наиболее эффективным.


 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 10:30 +1
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
За сбитого голубя тульским водителям придется заплатить 600 рублей
За сбитого голубя тульским водителям придется заплатить 600 рублей
Воловский любитель пьяной езды лишился автомобиля
Воловский любитель пьяной езды лишился автомобиля

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.