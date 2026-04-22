Тульская область вошла в десятку лидеров форумной кампании Росмолодёжи

Наш регион выполнил установленный план на 147,9%.

Тульская область вошла в ТОП-10 по участию молодёжи в форумной кампании Росмолодёжи, выполнив план на 147,9%. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Форумная кампания объединила более 145 тысяч заявок со всей страны, а конкурс составил 6 человек на место. Средний возраст участников — 22 года, среди них было много школьников и студентов.

Тульская область показывает устойчивый рост интереса к возможностям самореализации: более трети участников впервые присоединились к проектам Росмолодёжи.

«Такие результаты — это показатель высокой вовлечённости нашей молодёжи и эффективности региональной работы в сфере молодежной политики. Продолжаем создавать условия для развития, поддержки инициатив и раскрытия потенциала каждого молодого человека», — подчеркнул губернатор.

sегодня, в 18:25
