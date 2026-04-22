Болельщики смогут поддержать «Тулицу» в финале шести Кубка России

Клуб готов организовать болельщикам автобус или билеты на решающие матчи.

В групповом этапе Кубка России нашей команда предстоит провести две встречи. 28 апреля, в 19.00, состоится игра с «Динамо», а 29, в то же время – с «Заречье-Одинцово». Обе пройдут на стадионе ДС «Динамо» в Москве.

По итогу группового этапа две лучшие команды выйдут в полуфинал! ВК «Тулица» готов предоставить всем желающим билеты на эти матчи. Кроме того, если наберётся достаточное количество болельщиков – будет организован бесплатный трансфер до столицы и обратно.

Окончательное решение будет принято в пятницу, 24 апреля, в 19.00. Следите за обновлениями в официальной группе клуба!

Другие статьи по темам
Событие
спорт волейбол ВК Тулица Кубок России по волейболу
Место
Тула Москва
Жизнь Тулы и области
За сбитого голубя тульским водителям придется заплатить 600 рублей

сегодня

88

2330

-34

Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 22 апреля: потепление и без осадков

сегодня

169

2222

4

Тесты
10 вопросов для проверки вашей эрудиции: готовы проверить, на что вы способны?

сегодня

55

1850

3

Жизнь Тулы и области
Готовимся к ЕГЭ: сколько стоят репетиторы в Туле и какие предметы в топе

сегодня

40

769

0

