Болельщики смогут поддержать «Тулицу» в финале шести Кубка России

В групповом этапе Кубка России нашей команда предстоит провести две встречи. 28 апреля, в 19.00, состоится игра с «Динамо», а 29, в то же время – с «Заречье-Одинцово». Обе пройдут на стадионе ДС «Динамо» в Москве.

По итогу группового этапа две лучшие команды выйдут в полуфинал! ВК «Тулица» готов предоставить всем желающим билеты на эти матчи. Кроме того, если наберётся достаточное количество болельщиков – будет организован бесплатный трансфер до столицы и обратно.

Окончательное решение будет принято в пятницу, 24 апреля, в 19.00. Следите за обновлениями в официальной группе клуба!