Замминистра спорта РФ Александр Никитин приехал в Новомосковск

Он вручил награды местным спортсменам.

Заместитель министра спорта России Александр Никитин и министр спорта Тульской области Михаил Трунов в Городском дворце культуры Новомосковска встретились местными с ветеранами спорта.

2.jpg

Они обсудили вопрос обеспечения спортивными площадками, участие ветеранов в Спартакиаде пенсионеров и крытый манеж в «Химике». Александр Никитин взял все поступившие обращения на контроль.

«Наша задача – помогать и работать на результат», – подчеркнул он.

На заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, которое состоялось 9 апреля, губернатор Дмитрий Миляев предложил Александру Никитину принять участие в выборах в Государственную Думу от Тульской области.

Тот ответил согласием и заявил, что относится к предложению со всей серьёзностью: «Это большая честь для меня», – цитирует Александра Никитина «Тульская пресса».

3.jpg

В ходе мероприятия заместитель главы федерального спортивного ведомства вручил награды новомосковским спортсменам.

