  Тульские бадминтонисты взяли медали на всероссийском турнире - Новости тульского спорта - MySlo.ru
Тульские бадминтонисты взяли медали на Всероссийском турнире

Спортсмены выиграли золото и два серебра.

Тульские бадминтонисты взяли медали на Всероссийском турнире

В Санкт-Петербурге завершились Всероссийские соревнования по бадминтону «День космонавтики», собравшие около 350 участников из 23 регионов страны.

Спортсмены разыграли комплекты наград в четырёх возрастных категориях — до 13, 15, 17 и 19 лет.

Тульская команда уверенно заявила о себе и вернулась домой с медалями:

  • Данил Никитин вместе с Ариной Высоцкой завоевали золотые медали в категории микст.
  • В мужской паре Иван Богатырев и тот же Никитин завоевали серебро.
  • Ещё одну серебряную награду в копилку региона принесли Валерия Морозова и Арина Высоцкая, выступавшие в женском парном разряде.

Автор:
сегодня, в 18:02 0
В Тульской области стартовало голосование за объекты, которые благоустроят в 2027 году
В Тульской области стартовало голосование за объекты, которые благоустроят в 2027 году
