Тульские бадминтонисты взяли медали на Всероссийском турнире

В Санкт-Петербурге завершились Всероссийские соревнования по бадминтону «День космонавтики», собравшие около 350 участников из 23 регионов страны.
Спортсмены разыграли комплекты наград в четырёх возрастных категориях — до 13, 15, 17 и 19 лет.
Тульская команда уверенно заявила о себе и вернулась домой с медалями:
- Данил Никитин вместе с Ариной Высоцкой завоевали золотые медали в категории микст.
- В мужской паре Иван Богатырев и тот же Никитин завоевали серебро.
- Ещё одну серебряную награду в копилку региона принесли Валерия Морозова и Арина Высоцкая, выступавшие в женском парном разряде.