Жителя Тульской области ошибочно признали умершим 30 лет назад: точку в деле поставит суд

Истец считает, что его персональные данные были случайно внесены в протокол при обнаружении неопознанного трупа.

Богородицкий межрайонный суд принял к производству иск о признании недействительным свидетельства о смерти. Из искового заявления следует, что в ноябре 1994 года в ЗАГСе г. Певека Чаунского района Чукотского автономного округа была составлена запись акта смерти 34-летнего мужчины.

Согласно справке, причиной смерти стало острое отравление уксусной кислотой, что подтверждается заключением судмедэксперта. Выяснилось, что истец действительно проживал в Чаунском районе, но в 1993 году вместе с семьей переехал в Тульскую область, где живёт и сейчас.

Мужчина считает, что его персональные данные были ошибочно указаны сотрудниками милиции в протоколе при обнаружении неопознанного трупа без признаков насильственной смерти и документов. В результате туляка ошибочно признали умершим.

Он узнал об этом лишь в прошлом году, когда прекратил получать пенсию. В Соцфонде ему сообщили о том, что он «умер» почти 32 года назад. Истец просит суд признать свидетельство о его смерти недействительным. Беседа по делу назначена на 5 мая.