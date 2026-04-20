Жителя Тульской области ошибочно признали умершим 30 лет назад: точку в деле поставит суд

Истец считает, что его персональные данные были случайно внесены в протокол при обнаружении неопознанного трупа.

Фото Артёма Жильцова из архива Myslo

Богородицкий межрайонный суд принял к производству иск о признании недействительным свидетельства о смерти. Из искового заявления следует, что в ноябре 1994 года в ЗАГСе г. Певека Чаунского района Чукотского автономного округа была составлена запись акта смерти 34-летнего мужчины.

Согласно справке, причиной смерти стало острое отравление уксусной кислотой, что подтверждается заключением судмедэксперта. Выяснилось, что истец действительно проживал в Чаунском районе, но в 1993 году вместе с семьей переехал в Тульскую область, где живёт и сейчас.

Мужчина считает, что его персональные данные были ошибочно указаны сотрудниками милиции в протоколе при обнаружении неопознанного трупа без признаков насильственной смерти и документов. В результате туляка ошибочно признали умершим.

Он узнал об этом лишь в прошлом году, когда прекратил получать пенсию. В Соцфонде ему сообщили о том, что он «умер» почти 32 года назад. Истец просит суд признать свидетельство о его смерти недействительным. Беседа по делу назначена на 5 мая.

Другие статьи по темам
Событие
суд ошибка ЗАГС свидетельство о смерти
Место
Тульская область
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 20 апреля: похолодание и дождь

сегодня

122

2125

3

Дежурная часть
Силовики взяли штурмом дом ветерана СВО: инвалида перепутали с преступником 

сегодня

93

5104

7

Тесты
Тест на общие знания. Вы настоящий эрудит, если пройдете на 10 из 10!

сегодня

42

2144

3

Новости компаний
Более 2 тыс. участников подали заявки на выдвижение кандидатами в Госдуму от ЕР

сегодня

35

668

-3

