  Третью очередь Восточного обвода в Туле построят в 2029 году за 9 млрд рублей
Третью очередь Восточного обвода в Туле построят в 2029 году за 9 млрд рублей

Подрядчику предстоит построить 1,8 км дороги в четыре полосы.

Фото из архива Myslo.

Центр организации дорожно-транспортной деятельности Тулы объявил конкурс на строительство третьей очереди Восточного обвода. Аукцион размещен на сайте Госзакупок.

Подрядчику предстоит построить 1,8 км дороги в четыре полосы. Расчетная скорость движения по ней составляет 80 км/ч. 

Строительство будет вестись в несколько этапов и начнется с археологических работ. Только после этого подрядчик сможет приступить к основной части исполнения контракта. На это ему отводится порядка трех лет. Работы будут вестись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Завершиться строительство должно не позднее 30 июня 2029 года. 

Максимальная цена контракта составляет 9,1 млрд рублей. 

Напомним, вторая очередь Восточного обвода введена в эксплуатацию 13 октября 2020 года — транспортная артерия была расширена с двух до четырех полос. Общая протяженность нового участка составила почти 2 км, на его строительство по­требовалось порядка 800 млн рублей.

На данный момент самым крупным построенным и дорогостоящим инфраструктурным проектом является Оружейный мост. Он был введен в эксплуатацию в сентябре 2024 года и соединил три района Тулы — Зареченский, Привокзальный и Советский. Протяженность моста составила 1,1 км, а стоимость — 4,5 млрд рублей. Теперь по дороговизне у Оружейного моста появился конкурент.

сегодня, в 12:35
Тульских гидов будут штрафовать за ведение экскурсий без бейджика и аттестации
Погода в Туле 19 марта: без осадков и до +11
Опубликовано полное видео пресс-конференции губернатора Тульской области
Чиновники обсудили проблему беспорядочной парковки в Туле
