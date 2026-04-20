Дмитрий Миляев о чиновниках: «Свою работу нужно делать хорошо, а отметки выставят жители»

Фото правительства Тульской области.

С 20 по 22 апреля в Москве, в Национальном центре «Россия», проходит III Всероссийский муниципальный форум «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ». Участие в нём принимают семь тысяч представителей муниципального сообщества, а также органов власти федерального и регионального уровней. Организатором форума выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента России.

В рамках форума губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в сессии «Школа власти: как муниципальный опыт формирует региональных лидеров». Вместе с ним в сессии участвовали Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа, сопредседатель ВАРМСУ Руслан Кухарук, глава Республики Саха Айсен Николаев и Губернатор Кемеровской области — Кузбасса Илья Сердюк.

Дмитрий Миляев поблагодарил Администрацию Президента, ВАРМСУ и лично её сопредседателя Ирину Гусеву за новый подход к работе с органами местного самоуправления и внимание, уделяемое обмену лучшими практиками между муниципалитетами.

В своём выступлении губернатор подчеркнул, что форум сближает руководителей регионов и муниципальные сообщества. Глава региона отметил: «Президент страны Владимир Путин отмечает, что сотрудники органов местного самоуправления находятся на передовой общения с жителями. Важно повышать авторитет органов местного самоуправления, глав администраций, чтобы жители воспринимали их как инстанции, которые способны решать возникающие вопросы».

Дмитрий Миляев назвал опыт работы в должности главы администрации одним из самых полезных и системных, который можно применять в масштабах всего региона. Он рассказал, что, работая в муниципалитете, анализировал многочисленные обращения жителей и пришёл к выводу: есть запросы, требующие оперативного решения на уровне конкретного дома или двора. Благодаря этому появился проект «Наш город». Заняв пост Губернатора, Дмитрий Миляев масштабировал его на всю область — так родилась программа «Наш район», включающая такие направления, как ремонт дымоходов и вентканалов, комплексное обновление советских стадионов, строительство модульных сельских клубов, вопросы ЖКХ и ремонт дорог. По словам главы региона, программа «Наш район» формируется на основе заявок от жителей, являясь результатом их инициативы.

Губернатор также поделился опытом проведения встреч с сельскими старостами и руководителями территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в Тульской области. В формате открытого диалога активисты могут обозначить вопросы, требующие решений. После одной из таких встреч было принято решение создать в регионе Совет сельских старост при Губернаторе. Это позволит корректировать региональные и муниципальные программы, чтобы максимально приблизить их к желаниям жителей, расширить программу «Наш район» и определить дальнейшие планы. Состав Совета будет периодически ротироваться, а его члены станут решать проблемы не только своих поселений, но и изучать вопросы более широкого масштаба. Встречи участников Совета с Губернатором решено сделать регулярными.

Глава региона выделил три основных аспекта получения обратной связи от жителей. Первый — прямое взаимодействие с людьми через соцсети, личные приёмы и выезды в муниципалитеты. Второй — взаимодействие главы субъекта и главы администрации муниципалитета. Третий — совместная работа профильных министров с главами администраций.

«Мы должны формировать совместную идеологию. Если в конкретно взятом муниципалитете что-то происходит не так, то это зона ответственности не только главы администрации, но и профильного заместителя председателя Правительства, профильного министра. Это создает единую систему публичной власти», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Он также рассказал о сервисах, которые удалось запустить в регионе благодаря обратной связи от жителей. Среди них: медицинский помощник, служба социального помощника, услуги няни для семей бойцов СВО, служба бытовой помощи слабовидящим, автобусы для доставки детей из сельских населённых пунктов на занятия в физкультурно-оздоровительные комплексы и другие. Как председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт», Дмитрий Миляев поделился практикой доставки спортсменов с ограниченными возможностями здоровья к месту тренировок и соревнований, которая уже реализуется в регионе.

Губернатор подчеркнул, что основная стратегическая задача — создать в Тульской области территорию семейного счастья, и для этого в регионе ведётся системная работа.

«Все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы человеку любого возраста было комфортно жить на территории Тульской области», — отметил Дмитрий Миляев.

В завершение глава региона обозначил ключевые качества для государственных и муниципальных служащих: «Чиновник — человек, который находится на службе Отечеству и людям. Основные принципы его работы — честность, открытость, ответственность. Свою работу нужно делать добросовестно и хорошо, а отметки выставят жители».