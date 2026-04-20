Псих из «Физрука» Владимир Сычев тульским школьникам: «Институт спас меня от шпаны»

Уроки литературы в ЦО № 19 продолжают вести звезды российского кинематографа. Напомним, эта школа вошла в топ-30 самых читающих в стране, именно поэтому к ребятам теперь приезжают знаменитости, чтобы поговорить о книгах.



16 апреля к ученикам девятого класса приехал знаменитый советский и российский актер Владимир Сычев. Беседу посвятили чтению как новому культурному тренду, а также профессиональному пути актера — от поступления в профильный вуз до воплощения ярких ролей на съемочной площадке.



Корреспонденту Myslo выдалась возможность поговорить с актером до начала встречи.







Владимир признался, что считает себя, пожалуй, одним из самых нечитающих актеров в стране. В детстве, кроме книг из обязательной школьной программы, он прочитали всего две — и обе про пиратов. В более взрослом возрасте чтение он полюбил:

— Когда учился в институте, начал читать взахлёб. Помимо русской литературы, зарубежную, книги про театр в разных уголках мира — по программе много приходилось читать. И мне нравилось! Шекспира всего перечитал, Достоевского. Книги тогда были в дефиците: приходилось стоять в очередях с талонами, чтобы например, взять Чехова или какого-то нового автора. Кто-то стоял за продуктами, а кто-то - за книжками.

Владимир рассказал, что его детство напоминало сюжет знаменитого сериала «Слово пацана»: драк было достаточно. По словам Владимира, если бы он не поступил в институт, ничего бы хорошего из него не вышло.

— Я оказался в кино случайно. Кроме спорта, драк и хулиганства — ничего за душой не было. Все мои друзья — спортсмены, и, что греха таить, из шпаны. Как в «Слове пацана» — вот так я и рос. Двор на двор, квартал на квартал, даже казанские как-то приезжали в Москву драться.

Слава Богу, я попал в кино! Когда я заканчивал школу и играл в "Ералаше", мой кинопапа Борис Грачевский настоял: «Поступай в институт. Если не поступишь, ничего хорошего из тебя не выйдет».

— Сейчас многие ругают нынешнюю молодежь. Скажите, как вы относитесь к современным детям?

— Просто они другие. Мы тоже были плохими для старшего поколения. Особенно для дедов, которые войну прошли. Другое поколение — время другое.

Сейчас мы ругаем детей за то, что они всегда сидят в телефонах. Но что поделать, ведь сейчас - время телефонов, интернета. Хорошо это или плохо? Кто знает...

Моя маленькая дочка Маша в 11 лет с легкостью помогала мне разобраться с телефоном. Нынешние дети такие - здорово разбираются в технике.

Поэтому и сегодняшние дети — замечательные! Главное, чтобы они были здоровы, и чтобы ценности у них были человеческие, семейные и духовные. Вот что важно!

Владимир Сычев крайне негативно относится к современным тенденциям равноправия мужчин и женщин. По его мнению мужчина всегда должен брать больше ответственности и не делить ее с женщиной:

— Мужчина должен быть добытчиком. Позвал девушку в ресторан - заплати за нее. Для меня шок слышать, когда женщин называют «тарелочница» за то, что мужчина заплатил за ее ужин. Когда раньше нам говорили, что в Америке муж с женой платит каждый за себя, для нас это было настоящей дикостью! И если мне моя дочь придет и скажет, что у нее с молодым человеком были разные счета, то я ей скажу: «Дочь, больше ты никуда с ним не пойдешь!».

— Какая книга больше всего повлияла на вашу жизнь?

— Библия — это книга, которую должен прочитать каждый. Её можно читать периодически, можно отрывками. Можно читать, когда тебе плохо, а еще лучше, когда тебе хорошо. И благодарить за то, что тебе хорошо. И взрослым, и детям. И слава Богу за всё.

Дети встретили Сычева громкими аплодисментами, много фотографировались с актером и брали у него автографы.

На вопросы ребят Владимир отвечал просто и с юмором, - дети сразу приняли его за своего.

На вопрос о самой первой книге, которую он прочел, Владимир ответил вот так:

— Букварь, конечно. Азбука — первая книга каждого человека. Прочитал от корки до корки. И выучил её на всю свою жизнь, — дети тут же расслабились и начали хихикать.





Дети спрашивали актера о волнующих их жизненных вопросах. Например, одна девочка спросила у Сычева, какой совет он бы дал сейчас себе 18-летнему:

—Здоровье надо беречь смолоду. В юности не замечаешь ни бессонных ночей под гитару, ни шумных вечеринок — а потом всё это аукается, когда становишься старше. Поэтому, ребята, обязательно занимайтесь спортом и больше двигайтесь. И всегда ставьте перед собой цели. Обязательно о чём-то мечтайте. Всё, что у меня есть, — это то, о чём я когда-то мечтал. Понятно, что не одними мечтами жив человек, но то, что ты себе намечтал, реализовывать гораздо легче.

— А были ли какие-то мечты, которые столкнулись с жестокой реальностью, и это как-то повлияло на вас? — спросил у актера старшеклассник.

— Когда мечтаешь о чём-то хорошем, светлом — это не проходит бесследно. Через какое-то время это появляется. Это и есть удача. Во-первых, мысли материализуются. Во-вторых, ты сам, даже неосознанно, силой своего мышления, через подсознание управляешь собственной жизнью. И рано или поздно то, о чём ты думаешь, выводит тебя именно туда, куда ты стремился. Но при одном условии: если ты прикладываешь усилия — физические, умственные и любые другие.





Девушка по имени Ксюша спросила Владимира, есть ли у него какая-то книга, которую он бы осознал уже в зрелом возрасте.

— Больше всего я люблю перечитывать детские сказки, но читаю их не для себя — читал их дочкам. Но наверное, многие прочитанные книги с возрастом осознаешь по-другому. Например, даже всеми известное вступление к поэме «Руслан и Людмила» «У лукоморья дуб зелёный» ты с каждым годом по-разному осознаешь. Это совсем не сказка, ее Пушкин завуалировал многократно, — ответил Владимир.

Еще ребята попросили Владимира рассказать о самой запоминающейся роли. Актер признался, что тяжелее всех ему далась роль из сериала «Жизнь по вызову». По его словам, он воплотил на экране «самого гнустного персонажа».





Диалог Сычева с детьми получился искренним и интересным. Думается, что после этой встречи у Владимира появится еще больше поклонников!







Настя Лобакова:

— Моя любимая книга — это «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. Мне нравится эта история. Книга погружает в ту эпоху с головой, люблю её перечитывать.







Виктория Чичварина:

— Моя любимая книга — это бессмертная классика «Евгений Онегин» Пушкина. Это самое лучшее произведение всех времен и народов! Меня очень зацепила история главного героя и его образ.