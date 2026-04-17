В Туле состоялось торжественное мероприятие в честь Дня местного самоуправления

Система местного самоуправления региона объединяет глав муниципальных образований, муниципальных служащих, депутатов представительных органов, общественных активистов. При поддержке Губернатора Тульской области Дмитрия Миляева и Правительства Тульской области сплоченная команда местного самоуправления решает широкий спектр вопросов и воплощает в реальность самые смелые идеи и мечты жителей. День местного самоуправления – праздник тех, кто помогает системному развитию населенных пунктов.

В рамках торжественного мероприятия в фойе Городского концертного зала была организована выставка «Узоры единства», посвященная проектам муниципальных образований по развитию межнациональных отношений.

На специально организованной площадке принимались предложения в Народную программу Партии «Единая Россия».

Гостей мероприятия радовал творческими номерами художественный коллектив «Смородина». Для участников работала фотозона с моментальной печатью фото.

Состоялась демонстрация фильма о деятельности органов местного самоуправления Тульской области «Служение - дело жизни».

Участников торжественного мероприятия приветствовал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Дмитрий Вячеславович подчеркнул, что сегодня - праздник неравнодушных, ответственных людей, которые каждый день меняют регион к лучшему, создают территорию семейного счастья.

«Местное самоуправление — это фундамент всей системы власти. Именно вы предлагаете и реализуете инициативы, которые напрямую влияют на качество жизни людей. Вы – первые, кто слышит просьбы жителей, замечает проблемы, помогает найти решение. Вы знаете, какие проекты важны для конкретного двора, улицы, поселка, какая поддержка необходима людям», – сказал Дмитрий Миляев.

Губернатор отметил, что сегодня в Тульской области преображаются города и села: строятся социальные объекты, благоустраиваются общественные пространства, развивается инфраструктура, создаются новые возможности для образования, занятий спортом и досуга. Он подчеркнул, что во многом это результат инициативности и трудолюбия муниципальных служащих.

«Я хочу поблагодарить вас за самоотдачу и профессионализм. Вы – наша главная опора на местах!» – подчеркнул губернатор.

В ходе мероприятия было продемонстрировано видеообращение сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, члена президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирины Гусевой: «Вы не словом, а делом доказываете, что служение во имя любви к малой родине – это и есть наша с вами муниципальная миссия, - сказала Ирина Михайловна. – Тулякам не все равно: туляки в тылу куют победу, выезжают на передовую, делают все, чтобы в череде сегодняшних проблем не ныть, не плакаться, а решать задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим».

«Сегодня мы чествуем замечательных людей, которые представляют большую команду местного самоуправления региона, - отметила первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина. – И трудно определить наиболее приоритетное для них направление – им важно все, потому что лейтмотив их жизни - позаботиться о каждом человеке. Местное самоуправление – это и социальные проекты, и создание комфортной городской среды, и поддержка участников СВО и членов их семей, и военно-патриотическое воспитание, и многое другое».

«Система местного самоуправления в Тульской области – она динамичная по своему развитию, по реализуемым проектам, своим начинаниям, - сказал заместитель председателя Тульской областной Думы, руководитель Регионального исполнительного комитета Партии «Единая Россия» Олег Иванов. – В рамках своей и партийной работы, и депутатской деятельности я вижу живое участие и активность представителей органов местного самоуправления – от них исходят инициативы, они смогли объединить жителей, чтобы вместе менять к лучшему жизнь на территориях населенных пунктов».

«Представители органов местного самоуправления – это люди, которые обеспечивают реализацию проектов благоустройства и развития территорий, решают вопросы жизнеобеспечения населенных пунктов, - сказал министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Дмитрий Ярцев. – Муниципальная служба ответственная и важная, потому что это первый уровень касания жителей с органами власти. На муниципальном уровне аккумулируется все настроение населения, решаются повседневные задачи».

«День местного самоуправления – праздник, важный для всех нас, - отметила член Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Марина Карташова. – Только в единении и сплочении мы можем развивать территории, реализовывать проекты на местах. От органов местного самоуправления, от тесного контакта жителей и органов власти зависит, как в ближайшей и будущей перспективе будет развиваться регион и выстраиваться наша жизнь».

В рамках торжественного мероприятия представителям местного самоуправления вручили заслуженные награды.

Медалью ВАРМСУ «За развитие местного самоуправления» отмечена председатель комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления и организационной работе администрации Киреевского района Виктория Михайлова: «В мои обязанности входит работа с населением, развитие институтов гражданского общества, некоммерческого сектора, организация и проведение выборов, работа с избирательными комиссиями, вся организационная работа администрации. В нашем районе живут замечательные люди, которые отличаются трудолюбием и любовью к своей малой родине. Ежедневно мы работаем с ними бок о бок, знаем все их нужды и потребности. Нам есть чем гордиться и что передать будущим поколениям. Мы готовы и далее работать все вместе на благо нашего района и людей».

Также в торжественной обстановке наградами были отмечены победители регионального конкурса «Лучший муниципальный служащий Тульской области».

В их числе - заместитель главы администрации Плавского муниципального округа Ольга Курохтина: «С 2019 года я занимаю должность заместителя. В мои обязанности входят вопросы социального характера. Это большая и непростая сфера, это работа с людьми напрямую. Работаем в сплоченной команде с Правительством Тульской области и федеральными органами власти. В тесном взаимодействии реализуем программы и проекты, которые позволяют улучшить качество жизни людей и создать для них комфортные условия. Праздничное событие в честь Дня местного самоуправления – это возможность увидеться с коллегами, обменяться опытом, получить хорошие эмоции».

Завершилось мероприятие праздничным концертом творческих коллективов.