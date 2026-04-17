В ходе продления набережной в Туле планируют построить пешеходный мост через Упу

Участники рабочей группы по продлению Казанской набережной пришли к решению, как лучше соединить два берега реки.

Фото Алексея Пирязева.

В Тулу приехал известный архитектор Олег Шапиро — сооснователь бюро Wowhaus и автор проекта Казанской набережной. Вместе с губернатором Дмитрием Миляевым он осмотрел территорию в районе Пролетарского моста, где планируется масштабное благоустройство.

Участники рабочей группы по продлению Казанской набережной обсудили, как лучше соединить два берега реки. Отличным решением стало создание пешеходного моста через Упу. Его планируется возвести в районе Пролетарского моста, неподалеку от ТРЦ «Макси». 

Архитектор Олег Шапиро предложил не сносить старые опоры Чулковского моста, которые торчат из воды, а использовать их как основу для нового пешеходного мостика.

«Сейчас у нашего бюро есть в разработке много разных вариантов. Подходящий по размерам мы подберем и подарим проект», — отметил архитектор.

Губернатор Дмитрий Миляев добавил, что реализовать проект могут социальные партнеры — застройщики. 

Обсудили также вопрос расчистки территории от поросли. Зампредседателя правительства Тульской области Наталья Аникина отметила, что рельеф в этом месте сложный.

«Это будет прежде всего пешеходная связь, которой не хватает жителям, чтобы дойти до Советской. Пешеходный мост будет располагаться за мостом, у „Макси“ есть площадка», — отметила чиновница. 

Напомним, в Туле сегодня проходит первое заседание рабочей группы по продлению Тульской набережной. Первый этап реализации масштабного проекта — уже в 2027 году. 

сегодня, в 14:36
