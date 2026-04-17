  Миляев и архитектор Шапиро обсудят, как будет выглядеть новая тульская набережная
Миляев и архитектор Шапиро решат, как будет выглядеть новая тульская набережная

В Туле пройдет заседание рабочей группы по продлению набережной Упы.

Фото Алексея Пирязева.

17 апреля в Тулу приехал Олег Шапиро, сооснователь архитектурного бюро Wowhaus, автор проекта Казанской набережной в Туле.

Сегодня губернатор Дмитрий Миляев осмотрел вместе с ним набережную и участок улицы Металлистов. Цель — оценить, как будет стыковаться старая набережная с новой. Напомним, ее продлят до микрорайона Левобережного.

После этого в атриуме Тульского кремля состоится первое установочное заседание межведомственной рабочей группы по продлению Казанской набережной до микрорайона Левобережного. В состав группы вошли члены правительства региона, представители администрации города Тулы, архитекторы, общественники и эксперты.

В ходе заседания группа обсудит возможные этапы обновления набережной реки Упы, создание единой концепции благоустройства и дальнейшее межведомственное взаимодействие. Напомним, набережную хотят продлить от нового Оружейного моста до микрорайона Левобережного. Ее длина составит 14 км. Реализовывать проект будут поэтапно. Первый этап стартует в 2027 году.

Казанская набережная за почти 8 лет своего существования стала визитной карточкой региона и точкой притяжения для жителей и гостей Тульской области, поэтому ее продление стало логичным и важным этапом в подготовке к 10-летнему юбилею.

Идея формирования концепции продления набережной была озвучена на первом заседании молодежного «Клуба креативных идей» с участием губернатора. Участники предложили создать единую зону: от Казанской к Пролетарской («Молодежной») и далее — к «Семейной» набережной, единственной в России. Ранее в своем Послании к жителям региона Дмитрий Миляев поручил правительству Тульской области провести первое заседание рабочей группы по разработке концепции тульской набережной с привлечением общественности и профессионального сообщества архитекторов.

17 апреля
