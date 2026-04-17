  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле чествовали активистов местного самоуправления - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле чествовали активистов местного самоуправления

Торжественная церемония состоялась в Городском концертном зале. Её посетил губернатор Дмитрий Миляев.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Глава региона подчеркнул, что это праздник неравнодушных, ответственных людей, которые каждый день меняют Тульскую область к лучшему, создают территорию семейного счастья.

«Местное самоуправление — это фундамент всей системы власти. Именно вы предлагаете и реализуете инициативы, которые напрямую влияют на качество жизни людей. Вы – первые, кто слышит просьбы жителей, замечает проблемы, помогает найти решение. Вы знаете, какие проекты важны для конкретного двора, улицы, поселка, какая поддержка необходима людям», – сказал Дмитрий Миляев.

Он отметил, что сегодня в Тульской области преображаются города и сёла: строятся социальные объекты, благоустраиваются общественные пространства, развивается инфраструктура, создаются новые возможности для образования, занятий спортом и досуга. Во многом это результат инициативности и трудолюбия муниципальных служащих.

Отдельное внимание было уделено успехам на федеральном уровне. В рамках конкурса «Лучшая муниципальная практика» призовые места заняли сразу две заявки – от Тулы и Венева, с проектами «Муниципальный центр управления» и «За сохранение исторической памяти, популяризацию русской культуры, обычаев и традиций».

Ежегодно проекты Тульской области входят в число победителей Всероссийского конкурса «Лучшая практика гражданских инициатив». На совместной коллегии Министерства строительства и ЖКХ и комиссии Госсовета проект комплексного обновления Свиридовского пруда в Узловой был отмечен в числе успешных проектов благоустройства. Всего в копилке региона – 23 проекта-победителя Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды. 

Дмитрий Миляев поблагодарил муниципальных служащих за их труд на благо Тульской области.

«Перед нами стоят серьезные задачи – поддержка семей, развитие сельских территорий, создание комфортной городской среды, укрепление безопасности. И решать их мы можем только вместе, опираясь на вашу активную позицию и тесное взаимодействие с жителями. Вы на передовой общения с людьми: отвечаете на их вопросы, слушаете критику. У вас есть чувство такта и профессионализм. Я хочу, чтобы вы осознавали свою высокую миссию. Вы складываете один большой паззл жизни и будущего Тульской области», – подчеркнул губернатор.

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 19:15 −2
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Мэра Тулы будут выбирать по новым правилам
Мэра Тулы будут выбирать по новым правилам
Администрация выделила 16 земельных участков для туляков, имеющих госнаграды
Администрация выделила 16 земельных участков для туляков, имеющих госнаграды

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.