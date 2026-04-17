В Туле чествовали активистов местного самоуправления

Глава региона подчеркнул, что это праздник неравнодушных, ответственных людей, которые каждый день меняют Тульскую область к лучшему, создают территорию семейного счастья.

«Местное самоуправление — это фундамент всей системы власти. Именно вы предлагаете и реализуете инициативы, которые напрямую влияют на качество жизни людей. Вы – первые, кто слышит просьбы жителей, замечает проблемы, помогает найти решение. Вы знаете, какие проекты важны для конкретного двора, улицы, поселка, какая поддержка необходима людям», – сказал Дмитрий Миляев.

Он отметил, что сегодня в Тульской области преображаются города и сёла: строятся социальные объекты, благоустраиваются общественные пространства, развивается инфраструктура, создаются новые возможности для образования, занятий спортом и досуга. Во многом это результат инициативности и трудолюбия муниципальных служащих.

Отдельное внимание было уделено успехам на федеральном уровне. В рамках конкурса «Лучшая муниципальная практика» призовые места заняли сразу две заявки – от Тулы и Венева, с проектами «Муниципальный центр управления» и «За сохранение исторической памяти, популяризацию русской культуры, обычаев и традиций».

Ежегодно проекты Тульской области входят в число победителей Всероссийского конкурса «Лучшая практика гражданских инициатив». На совместной коллегии Министерства строительства и ЖКХ и комиссии Госсовета проект комплексного обновления Свиридовского пруда в Узловой был отмечен в числе успешных проектов благоустройства. Всего в копилке региона – 23 проекта-победителя Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды.

Дмитрий Миляев поблагодарил муниципальных служащих за их труд на благо Тульской области.

«Перед нами стоят серьезные задачи – поддержка семей, развитие сельских территорий, создание комфортной городской среды, укрепление безопасности. И решать их мы можем только вместе, опираясь на вашу активную позицию и тесное взаимодействие с жителями. Вы на передовой общения с людьми: отвечаете на их вопросы, слушаете критику. У вас есть чувство такта и профессионализм. Я хочу, чтобы вы осознавали свою высокую миссию. Вы складываете один большой паззл жизни и будущего Тульской области», – подчеркнул губернатор.