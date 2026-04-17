Администрация выделила 16 земельных участков для туляков, имеющих госнаграды

Соответствующие постановления подписал Илья Беспалов.

Фото: ru.freepik.com.

Утверждён перечень земельных участков, предназначенных для бесплатной передачи тулякам, удостоенным госнаград и их родственникам. Они расположены в 13 населённых пунктах Большой Тулы:

  • д. Верхняя Иншинка — 1 участок площадью 1500 кв. м,
  • с. Торхово — 1 участок площадью 1500 кв. м,
  • д. Крюково — 1 участок площадью 1336 кв. м,
  • д. Сеженские Выселки — 1 участок площадью 1000 кв. м,
  • д. Уваровка — 3 участка площадью по 1500 кв. м,
  • д. Харино — 1 участок площадью 1045 кв. м,
  • д. Струково — 2 участка площадью 1488 кв. м и 1 — на 1178 кв. м,
  • д. Прудное — 1 участок площадью 1500 кв. м,
  • д. Некрасово — 1 участок площадью 853 кв. м,
  • д. Марьино — 1 участок площадью 486 кв. м,
  • д. Варваровка — 1 участок площадью 802 кв. м,
  • д. Плужниково — 1 участок площадью 909 кв. м,
  • пос. Новая Земля — 1 участок площадью 1500 кв. м.

сегодня, в 18:34 0
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 17 апреля: дожди и умеренный ветер

сегодня

220

2792

4

Тесты
Вы точно не пройдете его на 5 баллов! Тест по русскому языку для вчерашних школьников

сегодня

89

2435

2

Жизнь Тулы и области
Экотропа и водный трамвай: стало известно, как будет выглядеть новая тульская набережная

сегодня

48

2546

-3

Жизнь Тулы и области
В Туле на Одоевском шоссе сошел с рельсов трамвай

сегодня

34

1536

0

В Туле чествовали активистов местного самоуправления
В Туле чествовали активистов местного самоуправления
Депутаты и члены молодежного парламента высадили 400 деревьев в Ясной Поляне
Депутаты и члены молодежного парламента высадили 400 деревьев в Ясной Поляне

