Администрация выделила 16 земельных участков для туляков, имеющих госнаграды

Утверждён перечень земельных участков, предназначенных для бесплатной передачи тулякам, удостоенным госнаград и их родственникам. Они расположены в 13 населённых пунктах Большой Тулы:
- д. Верхняя Иншинка — 1 участок площадью 1500 кв. м,
- с. Торхово — 1 участок площадью 1500 кв. м,
- д. Крюково — 1 участок площадью 1336 кв. м,
- д. Сеженские Выселки — 1 участок площадью 1000 кв. м,
- д. Уваровка — 3 участка площадью по 1500 кв. м,
- д. Харино — 1 участок площадью 1045 кв. м,
- д. Струково — 2 участка площадью 1488 кв. м и 1 — на 1178 кв. м,
- д. Прудное — 1 участок площадью 1500 кв. м,
- д. Некрасово — 1 участок площадью 853 кв. м,
- д. Марьино — 1 участок площадью 486 кв. м,
- д. Варваровка — 1 участок площадью 802 кв. м,
- д. Плужниково — 1 участок площадью 909 кв. м,
- пос. Новая Земля — 1 участок площадью 1500 кв. м.