Мэра Тулы будут выбирать по новым правилам

На очередном заседании было рассмотрено более более 20 вопросов. Среди них – внесение изменений в Устав Тулы для приведения его в соответствие с новым Федеральным законом № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Среди корректировок – новый способ избрания главы муниципального образования. Теперь мэр Тулы будет избираться представительным органом из числа кандидатов, представленных губернатором.

Уточняется, что новый порядок избрания главы города будет применяться после истечения срока полномочий действующего мэра.