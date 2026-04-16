В тульских кафе будут подавать блюда из «Русской поварни»

В регионе работают над улучшением кадрового потенциала туриндустрии.

В Тульской области стартовал новый гастрономический проект «Тульская кухня. Новое прочтение». В его рамках блюда по мотивам «Русской поварни» Василия Левшина появятся в меню местных кафе и ресторанов, рассказал в своих соцсетях глава региона Дмитрий Миляев.

В творческом кластере «Октава» состоялось открытие проекта. Студенты Донского политехнического колледжа и Новомосковского техникума пищевых биотехнологий вместе с шеф-поварами ведущих ресторанов региона будут переосмысливать исторические рецепты.

Разработанные блюда предложат включить в меню заведений по всей Тульской области.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и направлен на развитие кадрового потенциала индустрии туризма. Гастрономия становится важной частью креативных индустрий и способствует росту привлекательности региона для гостей.