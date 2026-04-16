В тульских кафе будут подавать блюда из «Русской поварни»

В регионе работают над улучшением кадрового потенциала туриндустрии.

В Тульской области стартовал новый гастрономический проект «Тульская кухня. Новое прочтение». В его рамках блюда по мотивам «Русской поварни» Василия Левшина появятся в меню местных кафе и ресторанов, рассказал в своих соцсетях глава региона Дмитрий Миляев. 

В творческом кластере «Октава» состоялось открытие проекта. Студенты Донского политехнического колледжа и Новомосковского техникума пищевых биотехнологий вместе с шеф-поварами ведущих ресторанов региона будут переосмысливать исторические рецепты.

Разработанные блюда предложат включить в меню заведений по всей Тульской области.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и направлен на развитие кадрового потенциала индустрии туризма. Гастрономия становится важной частью креативных индустрий и способствует росту привлекательности региона для гостей.

Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 16 апреля: небольшие осадки и до 15 градусов тепла

сегодня

140

2297

4

Жизнь Тулы и области
Призвали вопреки диагнозам: призывник из Донского оспорил призыв в армию через суд

сегодня

68

2042

6

Жизнь Тулы и области
Стало известно, где построят новый корпус Ваныкинской больницы в Туле

вчера

129

4871

-10

Жизнь Тулы и области
Тульский драмтеатр реконструируют за 8,3 миллиарда рублей

сегодня

50

1365

2

