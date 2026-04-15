Что строят в Тульской области: министр рассказал о тенденциях развития отрасли

Зампредседателя регионального правительства — министр строительства Тульской области Игорь Казенный напомнил, что главная цель работы стройкомплекса обозначена губернатором Дмитрием Миляевым в Послании жителям области: превратить регион в «территорию семейного счастья», где людям хочется создавать семьи, растить детей, строить дома и работать.

Многоквартирные дома и индивидуальное жилье

«Национальный проект „Инфраструктура для жизни“ выступает одним из ключевых инструментов, который позволяет достигнуть поставленной главой региона задачи. Он помогает нам создавать комфортную, безопасную и современную среду, которая отвечает потребностям каждой семьи», — подчеркнул заместитель председателя.

Благодаря нацпроекту в 2025 году введено свыше миллиона квадратных метров жилья при плановом показателе 833 тысячи «квадратов». Основной его объём приходится на индивидуальные дома — 650 тыс. кв. м. В многоквартирном сегменте построено и сдано 42 дома (356 тыс. кв. м) в составе 30 жилых комплексов.

Сейчас в Тульской области в активной фазе строительства находится 151 МКД (27,6 тыс. квартир). Активные продажи ведут по 107 домам, в них распродано уже порядка 33% квартир (8 939). Все они возводятся с использованием эскроу-счетов.

С прошлого года этот механизм распространился и на ИЖС. С момента вступления в силу соответствующих законодательных поправок были заключены контракты на возведение 264 домов, на данный момент строительство 178 уже завершено.

«Отдельно хочу отметить рост строительства ИЖС. Лидеры здесь — Тула, Заокский, Ясногорский, Веневский районы», — добавил Игорь Казенный.

Перспектива развития

По динамике развития строительной отрасли Тульская область заняла второе место в ЦФО, а по жилищному строительству — четвёртое. В 2025-м объёмы жилищного строительства выросли на 9,8% по сравнению с предыдущим годом.

На сегодня градостроительный потенциал региона составляет 10,6 млн кв. м. Речь идёт об участках, на которые уже оформлены градостроительные планы.

«В регионе ведется активное внедрение комплексного развития территорий. На сегодняшний день заключен 31 такой договор с застройщиками, 19 из которых в Туле. По такому же принципу будет вестись работа в Алексине; прорабатываем площадки в Заокске, Ясногорске и Новомосковске. Градостроительный потенциал этих территорий составляет 1,8 млн квадратных метров. Также для комплексного развития территорий запланировано расселение более 21 тыс. кв. м аварийного жилья. Это позволит улучшить жилищные условия свыше 1000 человек», — рассказал министр.

Региональный фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования получил статус микрокредитной компании. Это позволит возобновить выдачу региональных льготных ипотечных займов.

Жилье от государства

Помимо коммерческого жилья, в регионе построены дома для переселенцев из аварийного фонда и детей-сирот в посёлках Барсуки, Плеханово и Скуратово. В планах — сдача социальных домов в Туле (пос. Плеханово), Новомосковске и Донском. В ближайшее время начнется строительство еще одного дома в Скуратово. Всего сейчас в стадии возведения находится более 13 тыс. кв. м такого жилья.

«Темпы сокращения очередности детей-сирот на получение квартиры наращиваются. Задача достигается приобретением квартир или предоставлением жилищного сертификата. В 2025 году 534 человека из этой категории обеспечили жильем, в два раза перевыполнив план. Запланированы к вводу в эксплуатацию жилые дома под социальные нужды в пос. Плеханово, Новомосковске и Донском. Всего сейчас в строительстве более 13 тыс. кв. м такого жилья», — уточнил Игорь Казенный.

Социальная поддержка остаётся одним из ключевых векторов градостроительного развития. Уже подписано несколько соглашений между региональным Союзом строителей и правительством Тульской области. Они направлены на помощь участникам СВО, студенческим семьям и семьям при рождении детей. В 2025-м жилищные условия улучшили 223 молодые семьи, в этом году в планах предоставить жилье еще 218 семьям.

Школы, детсады, больницы и спортобъекты

Жилищное строительство синхронизировано с возведением социальных объектов. В 2025 году сдали детские сады в Туле и Нижней Китаевке. Продолжает развиваться и спортивная инфраструктура: построены спорткомплексы в Алексине и посёлке Арсеньево, два бассейна в Венёве и Туле. В рамках нацпроекта «Семья» в посёлке Заокском началось возведение детской школы искусств.

В этом году откроется школа на 1100 мест в ЖК «Суворовский-2» в Туле и завершится строительство приёмного отделения в Новомосковске.

Тульские строители в Мариуполе

Четвёртый год Тульская область помогает восстанавливать подшефную территорию Мариуполя. За это время отремонтировано множество социальных объектов и жилых домов. Сейчас специалисты завершают восстановление ещё одной школы и детского сада. Продолжается реконструкция детского реабилитационного центра. Также приступили к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса.

Конкурсы для профессионалов и тех, кто мечтает ими стать

В завершение брифинга Игорь Казенный сообщил о старте приёма заявок на конкурс профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Мастер отделочных работ». Соревнование организовано в рамках нацпроекта «Кадры» и состоится 20 мая на базе Тульского колледжа строительства и отраслевых технологий.

Также заместитель председателя рассказал, что при региональном минстрое создадут Детский совет при Общественном совете, а 16 апреля стартует конкурс «Я — строитель Тульской области». Победители войдут в первый состав Детского совета. Идея родилась, когда Дмитрий Миляев вместе с членом Детского совета при Общественном совете при Минстрое России Семёном Заниным осматривали строящиеся и готовые объекты в Туле. Заявки на конкурс начнут принимать 16 апреля по ссылке.