292 дорожные камеры изменили привычки тульских водителей

С начала года количество ДТП в Тульской области сократилось почти на 30% по сравнению с тем же периодом 2025-го.

Фото из архива Myslo.

Об этом на брифинге рассказала начальник отдела безопасности дорожного движения регионального минтранса Елена Шалагинова.

По ее словам, секрет снижения аварийности — в массированном, но точечном применении камер.

Сегодня на дорогах области работают 292 комплекса фотовидеофиксации: 248 стационарных, 41 передвижной и 3 мобильных (на пяти региональных трассах).

Из них 128 камер — муляжи. Они не штрафуют, но заставляют сбросить скорость одним своим видом.

Все средства контроля расставлены в самых аварийных местах, которые указала Госавтоинспекция. Передвижные комплексы нацелены на «джентльменский набор» нарушений: превышение скорости, ремень безопасности, встречка, игнорирование знаков и разметки.

За весь 2025 год Центр автоматической фиксации вынес 3,8 миллиона постановлений. Казалось бы, много. Но за три месяца 2026-го нарушений зафиксировано всего 793,7 тысячи — это на 11,2% меньше, чем год назад. Водители учатся.