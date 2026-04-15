292 дорожные камеры изменили привычки тульских водителей

Об этом на брифинге рассказала начальник отдела безопасности дорожного движения регионального минтранса Елена Шалагинова.
По ее словам, секрет снижения аварийности — в массированном, но точечном применении камер.
Сегодня на дорогах области работают 292 комплекса фотовидеофиксации: 248 стационарных, 41 передвижной и 3 мобильных (на пяти региональных трассах).
Из них 128 камер — муляжи. Они не штрафуют, но заставляют сбросить скорость одним своим видом.
Все средства контроля расставлены в самых аварийных местах, которые указала Госавтоинспекция. Передвижные комплексы нацелены на «джентльменский набор» нарушений: превышение скорости, ремень безопасности, встречка, игнорирование знаков и разметки.
За весь 2025 год Центр автоматической фиксации вынес 3,8 миллиона постановлений. Казалось бы, много. Но за три месяца 2026-го нарушений зафиксировано всего 793,7 тысячи — это на 11,2% меньше, чем год назад. Водители учатся.
— Мы видим, что камеры действительно дисциплинируют водителей. Снижение аварийности в разы — лучшее тому подтверждение.